Краснодарцев приглашают пройти экспресс-тестирование на ВИЧ

СЕГОДНЯ 09:54 2019-10-11T09:54:38+03:00

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В Краснодарском клиническом Центре профилактики и борьбы со СПИДом с 14 по 18 октября можно будет сдать экспресс-тест на ВИЧ. Данная акция направлена на информирование граждан о проблемах, методах передачи и профилактики ВИЧ/СПИДа, а также популяризацию тестирования.

- Сдать экспресс-тест в эти дни может любой желающий. При этом, процедура анонимна, что гарантировано действующим законодательством, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Министерства здравоохранения Краснодарского края.

Акция проходит в Краснодаре по адресу: улица им. Митрофана Седина, 204/2, с 10:00 до 14:00. Также в Центре работает «Горячая линия» 8 (861)255-80-90. Позвонить по указанному номеру можно по будням с 08:30 до 15:40.

Стоит напомнить, что ВИЧ-инфекция может не проявлять себя до момента развития СПИДа. Инфицированный чувствует себя здоровым, ведет привычную жизнь и может являться источником заражения для других. Медики напоминают, что тест на ВИЧ необходимо проходить ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU