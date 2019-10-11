На Кубани будут судить бывших сотрудников полиции

СЕГОДНЯ 10:12 2019-10-11T10:12:29+03:00

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В Армавире будут судить двоих экс-полицейских. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью.

- Как установило следствие, 3 марта 2019 года полицейские находились на суточном дежурстве в помещении, где содержались граждане, задержанные за административные правонарушения. Один из них, 48 летний местный житель, попросил вывести его из камеры в туалет. Двое злоумышленников зашли в помещение, где один удерживал потерпевшего, а второй нанес ему несколько ударов ногами в область живота. Когда мужчина упал, сотрудник полиции продолжил бить его ногами, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В дальнейшем потерпевшего госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. Медики диагностировали у него тупую травму живота с разрывом мочевого пузыря, что является тяжким вредом для здоровья.

На время следствия обвиняемых поместили под стражу. Сейчас дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU