2019-10-11T10:34:01+03:00
Общество

В Комсомольском микрорайоне Краснодара построят новый спортзал

Его возведут на улице Уральской
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре на улице Уральской построят новый Гимнастический зал. Он появится на участке, который сейчас занимает автосалон и парковка.

- Земля, площадью около 1 гектара находится в аренде у президента Краснодарской краевой федерации воркаута Сергея Фетисова. Он планирует возвести на нем спортивный центр. Затем спортивное сооружение выкупит здание, в котором планируют открыть спортшколу, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Участок расположен по Уральской, 96/6. Он находится в окружении жилых массивов, где нет ни одного муниципального спортзала – только частные.

Стоит напомнить, что в конце 2018 – начале 2019 годов по инициативе Краснодарской краевой федерации воркаута в столице кубанского региона открыли две общедоступные открытые площадки и специализированный спортивный зал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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