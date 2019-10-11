В Сочи местный житель забрался в каньон глубиной 80 метров

СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-11T10:48:23+03:00

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В районе хребта Ачишхо отдыхал с друзьями 34-летний сочинец. В какой-то момент в компании возник конфликт, и мужчина ушел в лес без снаряжения. Переночевав, он решил вернуться, но сбился с пути. В итоге сочинец оказался на узком труднодоступном уступе в каньоне глубиной 80 метров, откуда уже не мог выбраться, и вызвал спасателей.

- Получив координаты заблудившегося, на место выдвинулись сотрудников Краснополянского отряда «Кубань-СПАС». Они смогли добраться до туриста только через 5 часов из-за сложного рельефа гористой местности, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

Мужчину пришлось спускать из каньона при помощи альпинистского снаряжения. После этого его доставили на автомобиле в Красную поляну. На всю операцию специалистам понадобилось 12 часов. В результате пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU