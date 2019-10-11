2019-10-11T10:48:23+03:00
Происшествия

В Сочи местный житель забрался в каньон глубиной 80 метров

Выбираться оттуда ему помогали спасатели
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС»Фото: пресс-служба ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС»
Изменить размер текста:

В районе хребта Ачишхо отдыхал с друзьями 34-летний сочинец. В какой-то момент в компании возник конфликт, и мужчина ушел в лес без снаряжения. Переночевав, он решил вернуться, но сбился с пути. В итоге сочинец оказался на узком труднодоступном уступе в каньоне глубиной 80 метров, откуда уже не мог выбраться, и вызвал спасателей.

- Получив координаты заблудившегося, на место выдвинулись сотрудников Краснополянского отряда «Кубань-СПАС». Они смогли добраться до туриста только через 5 часов из-за сложного рельефа гористой местности, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

Мужчину пришлось спускать из каньона при помощи альпинистского снаряжения. После этого его доставили на автомобиле в Красную поляну. На всю операцию специалистам понадобилось 12 часов. В результате пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ выдал гарантию на строительство автомобильной магистрали в обход Волгограда
На пешеходном переходе насмерть сбили женщину-библиотекаря в Северском районе
В Краснодаре стартовал отопительный сезон
В Каневском районе зафиксированы нарушения градостроительного кодекса
Президент подписал поправки в Налоговый Кодекс РФ
Прокуратура защитит права предпринимателей
На Кубани ведется работа по снижению административного давления на предпринимателей
Краснодарцам предоставят бесплатные финансовые консультации
Кубанские судебные приставы пополнили казну на 2 млн рублей за полчаса
Минздрав назвал регионы с наибольшим количеством алкоголиков
В Краснодаре идет чистка ливневой канализации
В Комсомольском микрорайоне Краснодара построят новый спортзал
На Кубани будут судить бывших сотрудников полиции
Краснодарцев приглашают пройти экспресс-тестирование на ВИЧ
Новороссийский бутлегер проведет в колонии два года
В Краснодаре сломался новый трамвай
В Анапе благоустраивают Пионерский проспект
Погода на Кубани на 11-12 октября: синоптики прогнозируют похолодание
Краснодарский край подписал договор о сотрудничестве с Росагролизингом
Более 10 тысяч кубанских семей получили выплаты за первого ребенка
Во всех МФЦ Кубани можно оплатить услуги банковскими картами
В Краснодаре оцепили Кооперативный рынок из-за забытого чемодана
Парк «Южные культуры» в Адлере передан Кавказскому заповеднику
Краснодарец заплатил 100 тысяч рублей владельцу авто, на который упал телевизор
Исполняющим обязанности ректора КубГТУ стал Михаил Барышев