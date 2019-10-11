2019-10-11T11:13:29+03:00
Недвижимость

В Краснодаре идет чистка ливневой канализации

Специалисты привели в порядок уже почти 20 км сетей
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре специально созданная служба завершила работы более чем на 16 км ливневой канализации. Специалисты не только чистят коллекторы, но и освобождают колодцы от ила, грязи и бытового мусора.

- Данный вид работ долгое время не осуществлялся. Из-за засоров труб дождевая вода несколько стояла на улицах после сильных дождей. После прочистки систем водоотведения данная проблема решается, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Только за минувшую неделю завершили чистку коллекторов и колодцев на участках Ставропольской, Аэродромной, Алтайской и Седина. Работы ведут не только планово, но и по заявкам местных жителей.

В 2019 году планируют привести в порядок около 80 км краснодарских ливневок. О работе службы можно узнать в специальном разделе на сайте городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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