В Краснодаре идет чистка ливневой канализации
В Краснодаре специально созданная служба завершила работы более чем на 16 км ливневой канализации. Специалисты не только чистят коллекторы, но и освобождают колодцы от ила, грязи и бытового мусора.
- Данный вид работ долгое время не осуществлялся. Из-за засоров труб дождевая вода несколько стояла на улицах после сильных дождей. После прочистки систем водоотведения данная проблема решается, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Только за минувшую неделю завершили чистку коллекторов и колодцев на участках Ставропольской, Аэродромной, Алтайской и Седина. Работы ведут не только планово, но и по заявкам местных жителей.
В 2019 году планируют привести в порядок около 80 км краснодарских ливневок. О работе службы можно узнать в специальном разделе на сайте городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU