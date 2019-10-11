2019-10-11T11:21:06+03:00
Общество

Минздрав назвал регионы с наибольшим количеством алкоголиков

В лидерах – Чукотка
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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По данным Министерства здравоохранения, в 2018 году за помощью к врачам из-за алкоголизма обратились свыше 2 млн жителей России. Впервые диагнозы «алкоголизм» или «алкогольный психоз» поставили более 75 тыс. граждан.

- В лидерах по числу новых выявленных случаев заболевания лидирует Чукотский автономный округ, за ним следует Якутия и Ненецкий автономный округ, - говорится в статистическом исследовании Минздрава.

Стоит добавить, что Росстат и Минздрав не публикуют данные об общем числе заболевших алкоголизмом в регионах.

Напомним, в Краснодарском клиническом Центре профилактики и борьбы со СПИДом с 14 по 18 октября можно будет сдать экспресс-тест на ВИЧ. Данная акция направлена на информирование граждан о проблемах, методах передачи и профилактики ВИЧ/СПИДа, а также популяризацию тестирования. Сдать экспресс-тест в эти дни может любой желающий. При этом, процедура анонимна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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