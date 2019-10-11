Кубанские судебные приставы пополнили казну на 2 млн рублей за полчаса
Сотрудники службы судебных приставов Абинского района смогли взыскать задолженностей более чем на 2 млн рублей. Они участвовали в рейде вместе с патрулем ДПС. При этом, внушительную сумму заплатил один должник.
- Мужчина, являясь руководителям организации, не осуществлял страховые выплаты в Пенсионный фонд РФ. При этом он скрывался от приставов. Однако, в ходе рейда его «Mercedes-Benz» был остановлен сотрудниками ДПС. Затем судебные приставы объяснили гражданину, что, если он не погасит долг, то рискует остаться без дорогого авто, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.
В результате мужчина направился в ближайшее отделения банка, откуда вернулся через полчаса с квитанцией об оплате долга в размере 2 миллионов 166 тысяч рублей в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU