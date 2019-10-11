Краснодарцам предоставят бесплатные финансовые консультации

СЕГОДНЯ 11:46 2019-10-11T11:46:19+03:00

На вопросы горожан ответят чиновники, а также сотрудники банков и страховых компаний

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В Краснодаре 16 октября пройдет день бесплатных финансовых консультаций. Его проводят в краевом центре ежемесячно.

- На мероприятие ждут тех, что рассматривает вопрос покупки недвижимости с привлечением ипотечного кредита или мер государственной поддержки, а также тех, кто задумывается о страховании имущества и хочет выяснить все нюансы в данных вопросах, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Бесплатные консультации будут предоставлять сотрудники городского департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей, управления по жилищным вопросам, специалисты ПФР, а также представители банков и страховых компаний. Мероприятие пройдет 16 октября на улице Северная, 279 с 11:00 до 16:00 часов.

Напомним, во всех МФЦ Кубани можно оплатить услуги банковскими картами. Власти рассчитывают, что финансовые услуги в регионе станут еще доступнее.

ИСТОЧНИК KP.RU