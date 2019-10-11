2019-10-11T12:01:43+03:00
Общество

Прокуратура защитит права предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае и первый зампрокурора региона провели совместный прием
Екатерина МИШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во исполнение распоряжения Генерального прокурора РФ, первый заместитель прокурора Кубани Владислав Малкин совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорем Якимчиком провели совместный прием предпринимателей.

В ходе приема рассмотрены обращения предпринимателей, связанные с вопросами земельно-имущественных отношений, а также жалобы на действия администрации одного из муниципалитетов. По словам заявителя, ему не оплатили сумму обеспечения муниципального контракта, расторгнутого им в одностороннем порядке, в связи с неисполнением условий контракта администрацией. Как сообщил Игорь Якимчик, законность действий заявителя подтверждает краевое Управление ФАС, которое по итогам проверки не включило предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков.

Поступившие обращения Уполномоченным направлены на контроль краевой прокуратуры.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ выдал гарантию на строительство автомобильной магистрали в обход Волгограда
На пешеходном переходе насмерть сбили женщину-библиотекаря в Северском районе
В Краснодаре стартовал отопительный сезон
В Каневском районе зафиксированы нарушения градостроительного кодекса
Президент подписал поправки в Налоговый Кодекс РФ
На Кубани ведется работа по снижению административного давления на предпринимателей
Краснодарцам предоставят бесплатные финансовые консультации
Кубанские судебные приставы пополнили казну на 2 млн рублей за полчаса
Минздрав назвал регионы с наибольшим количеством алкоголиков
В Краснодаре идет чистка ливневой канализации
В Сочи местный житель забрался в каньон глубиной 80 метров
В Комсомольском микрорайоне Краснодара построят новый спортзал
На Кубани будут судить бывших сотрудников полиции
Краснодарцев приглашают пройти экспресс-тестирование на ВИЧ
Новороссийский бутлегер проведет в колонии два года
В Краснодаре сломался новый трамвай
В Анапе благоустраивают Пионерский проспект
Погода на Кубани на 11-12 октября: синоптики прогнозируют похолодание
Краснодарский край подписал договор о сотрудничестве с Росагролизингом
Более 10 тысяч кубанских семей получили выплаты за первого ребенка
Во всех МФЦ Кубани можно оплатить услуги банковскими картами
В Краснодаре оцепили Кооперативный рынок из-за забытого чемодана
Парк «Южные культуры» в Адлере передан Кавказскому заповеднику
Краснодарец заплатил 100 тысяч рублей владельцу авто, на который упал телевизор
Исполняющим обязанности ректора КубГТУ стал Михаил Барышев