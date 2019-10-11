2019-10-11T12:02:54+03:00
Общество

Президент подписал поправки в Налоговый Кодекс РФ

Изменения касаются налогов, взносов и порядка предоставления отчетной документации
Екатерина МИШИНА
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ, которым внесены масштабные поправки в НК РФ. Об этом сообщает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик. По его словам, изменения касаются, в том числе, НДС, налога на прибыль, НДФЛ, взносов.

Уполномоченный также отметил, что новая редакция предусматривает отмену ограничения зачитывать переплату только в счет налога того же вида. Кроме того, теперь налогоплательщики будут получать информацию о задолженности по пеням, штрафам, процентам с помощью СМС-сообщений, электронной почты или иными способами.

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@TrueKPRU
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