СЕГОДНЯ 12:29 2019-10-11T12:43:24+03:00

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В Краснодаре стартовал отопительный сезон. Постановление подписано главой краевой столицы Евгением Первышовым. С 11 октября по заявочному принципу к теплу подключают не только детские сады, больницы и школы, но и жилые дома.

- Тем, кто не подавал заявку на теплоснабжение, его подключат согласно регламенту: после 5 дней, когда среднесуточная температура воздуха опустится до 8 градусов по Цельсию, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит напомнить, что право на подачу заявки имеют только руководители социальных учреждений, а от жилых домов документ принимают от управляющих компаний и ТСЖ.

В краевой столице к отопительному сезону 2019-2020 гг. полностью подготовили 236 котельных. Также в городе идет масштабная работа по замене коммуникаций. К городским сетям отопления подключены свыше 4100 жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU