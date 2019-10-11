В Краснодаре стартовал отопительный сезон
В Краснодаре стартовал отопительный сезон. Постановление подписано главой краевой столицы Евгением Первышовым. С 11 октября по заявочному принципу к теплу подключают не только детские сады, больницы и школы, но и жилые дома.
- Тем, кто не подавал заявку на теплоснабжение, его подключат согласно регламенту: после 5 дней, когда среднесуточная температура воздуха опустится до 8 градусов по Цельсию, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Стоит напомнить, что право на подачу заявки имеют только руководители социальных учреждений, а от жилых домов документ принимают от управляющих компаний и ТСЖ.
В краевой столице к отопительному сезону 2019-2020 гг. полностью подготовили 236 котельных. Также в городе идет масштабная работа по замене коммуникаций. К городским сетям отопления подключены свыше 4100 жилых домов.
ИСТОЧНИК KP.RU