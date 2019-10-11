На пешеходном переходе насмерть сбили женщину-библиотекаря в Северском районе

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-11T13:12:34+03:00

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Трагедия произошла сегодня утром, 11 октября. Пешеходный переход на федеральной трассе Краснодар - Новороссийск находится в черте поселка Ильский в Северском районе. Ранним утром здесь всегда людно. Но водитель отечественной легковушки не сбавил ход, когда на "зебру" ступила местный библиотекарь Ирина И. От удара женщину выбросило на встречную полосу.

Водитель, сбивший пешехода, остановился и начал оказывать ей первую помощь и вызвал скорую. Но от полученных травм женщина скончалась.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают вину водителя легковушки. Из-за ДТП на дороге Краснодар - Новороссийск образовалась огромная пробка. Рейсовые автобусы задержались по дороге в пункт назначения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/737240" frameborder="0"></iframe> На пешеходном переходе сбили женщину.

Развести потоки машин удалось лишь к обеду.

ИСТОЧНИК KP.RU