На Кубани приведут в порядок и построят более 70 км водопроводов

СЕГОДНЯ 13:28 2019-10-11T13:28:27+03:00

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В Краснодарском крае до конца 2019 года реконструируют и построят свыше 70 км водопроводных сетей. На это из краевого бюджета потратят свыше 300 млн рублей.

- За 2018 год на территории муниципалитетов региона построили, капитально отремонтировали и реконструировали почти 30 км сетей и 8 объектов водоснабжения. Сума инвестиций составила свыше 120 млн рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В частности, до конца 2019 года построят канализационные сети в станице Голубицкой. На прокладку 11 км труб направят свыше 11 млн рублей. Теперь сточные воды будут попадать на очистные сооружения Темрюка.

Напомним, в Краснодаре специально созданная служба завершила работы более чем на 16 км ливневой канализации. Специалисты не только чистят коллекторы, но и освобождают колодцы от ила, грязи и бытового мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU