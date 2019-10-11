2019-10-11T14:11:29+03:00
Общество

На Кубани разводят европейскую лань

До конца 2019 года в естественную среду выпустят более 35 особей
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае до конца 2019 года в естественную среду обитания выпустят 37 особой европейской лани. Данная работа специалистами регионального министерства природных ресурсов проводится каждый год.

- Сегодня леса Государственного природного зоологического заказника «Красная Горка» под Анапой выпустили 18 животных, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Необходимость такой работы вызвана уменьшением на территории Кубани поголовья диких кабанов из-за эпидемий африканской чумы свиней. В итоге, было принято решение о замещении данной ниши другими видами копытных.

Стоит напомнить, что европейскую лань завезли в Белореченский заказник в 2015 году. Тогда насчитывалось чуть более 70 особей, а сейчас их количество выросло до 135. Здесь регулярно появляются детеныши, которых в последствии выпускают в леса Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Каневском районе зафиксированы нарушения градостроительного кодекса
Президент подписал поправки в Налоговый Кодекс РФ
Прокуратура защитит права предпринимателей
На Кубани ведется работа по снижению административного давления на предпринимателей
В лобовом столкновении на трассе в Сочи пострадали 5 человек
С начала года на кубанских курортах отдохнули более 15 млн туристов
«Почта России» начала служебную проверку после обнаружения вскрытых посылок в Краснодаре
В краевой столице в 2019 году установят 20 новых светофоров
На Радио Дача 88.3 FM продолжается музыкальная игра "1000 и одна песня"
На Кубани запустят портал национальных проектов
«Краснодар Водоканал» заменит водопровод на ул. Комсомольской
Краснодарцы пожаловались на очередь в детскую инфекционную больницу
«Ростелеком» и Банк России повысят доступность финансовых услуг для жителей отдаленных регионов Юга
На Кубани приведут в порядок и построят более 70 км водопроводов
ВТБ выдал гарантию на строительство автомобильной магистрали в обход Волгограда
На пешеходном переходе насмерть сбили женщину-библиотекаря в Северском районе
В Краснодаре стартовал отопительный сезон
В Каневском районе зафиксированы нарушения градостроительного кодекса
Президент подписал поправки в Налоговый Кодекс РФ
Прокуратура защитит права предпринимателей