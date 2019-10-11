На Кубани разводят европейскую лань
В Краснодарском крае до конца 2019 года в естественную среду обитания выпустят 37 особой европейской лани. Данная работа специалистами регионального министерства природных ресурсов проводится каждый год.
- Сегодня леса Государственного природного зоологического заказника «Красная Горка» под Анапой выпустили 18 животных, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Необходимость такой работы вызвана уменьшением на территории Кубани поголовья диких кабанов из-за эпидемий африканской чумы свиней. В итоге, было принято решение о замещении данной ниши другими видами копытных.
Стоит напомнить, что европейскую лань завезли в Белореченский заказник в 2015 году. Тогда насчитывалось чуть более 70 особей, а сейчас их количество выросло до 135. Здесь регулярно появляются детеныши, которых в последствии выпускают в леса Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU