На Кубани разводят европейскую лань

СЕГОДНЯ 14:11 2019-10-11T14:11:29+03:00

До конца 2019 года в естественную среду выпустят более 35 особей

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В Краснодарском крае до конца 2019 года в естественную среду обитания выпустят 37 особой европейской лани. Данная работа специалистами регионального министерства природных ресурсов проводится каждый год.

- Сегодня леса Государственного природного зоологического заказника «Красная Горка» под Анапой выпустили 18 животных, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Необходимость такой работы вызвана уменьшением на территории Кубани поголовья диких кабанов из-за эпидемий африканской чумы свиней. В итоге, было принято решение о замещении данной ниши другими видами копытных.

Стоит напомнить, что европейскую лань завезли в Белореченский заказник в 2015 году. Тогда насчитывалось чуть более 70 особей, а сейчас их количество выросло до 135. Здесь регулярно появляются детеныши, которых в последствии выпускают в леса Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU