2019-10-11T14:28:33+03:00
Общество

«Ростелеком» и Банк России повысят доступность финансовых услуг для жителей отдаленных регионов Юга

Партнеры планируют расширить доступ к финансовым услугам через интернет
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»
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«Ростелеком» и Южное ГУ Банка России намерены повысить уровень доступности финансовых услуг для граждан нашей страны, проживающих на отдаленных, труднодоступных и малонаселенных территориях Юга России. Соответствующий протокол был подписан в Сочи на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis-2019 президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским и начальником Южного главного управления Центрального банка РФ Евгением Эберенцем.

Согласно договоренностям, зафиксированным в протоколе, партнеры планируют расширить доступ к финансовым услугам через интернет. Таким образом, жители удаленных населенных пунктов южных регионов в перспективе смогут удаленно открывать и закрывать счета, проводить коммунальные, коммерческие и социальные платежи, оформлять страховые документы и многое другое.

«Повышению доступности финансовых и многих других услуг, которые можно получать удаленно, во многом способствует федеральная государственная программа по устранению цифрового неравенства (УЦН), которую “Ростелеком” реализует на всей территории России. Во многих регионах работы уже завершены или завершатся к концу текущего года. Социальную значимость этой программы трудно переоценить: у жителей небольших хуторов, поселков или аулов появляется не просто выход в интернет, они могут пользоваться целым рядом онлайн-сервисов, в том числе банковских. Важно, что доступ в интернет по программе устранения цифрового неравенства предоставляется бесплатно», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

На Юге в рамках УЦН точками беспроводного доступа в интернет обеспечены уже 892 поселка, где проживает от 250 до 500 жителей, для реализации программы проложено около 11 тысяч километров оптики. Всего «Ростелеком» планирует обеспечить бесплатным доступом в интернет 1555 населенных пунктов Южного федерального округа (ЮФО) и Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до конца 2021 года.

Еще одним эффективным инструментом повышения доступности финансовых услуг является удаленная идентификация на основе биометрических данных клиента. Единая биометрическая система была создана «Ростелекомом» по инициативе Банка России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в июне прошлого года. Безопасность хранения биометрических данных граждан находится также в сфере ответственности национального оператора связи: данные хранятся в зашифрованном виде в обезличенной форме, отдельно от персональных данных. Их передача надежно защищена от взлома и утечек с помощью современных российских криптографических средств.

«Функционирование банковской системы невозможно без современных цифровых решений. Они позволяют совершать транзакции по всему миру, ускорять и делать более эффективными любые финансовые процессы. Поэтому достигнутые сегодня договоренности очень важны в условиях реализации проекта по повышению доступности финансовых услуг, в том числе для жителей малонаселенных и труднодоступных территорий ЮФО и СКФО», — сказал Евгений Эберенц, начальник Южного ГУ Банка России.

«Ростелеком» реализует ряд крупнейших в стране проектов цифровизации государственных услуг и сервисов. В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации компания была назначена единственным исполнителем работ по развитию инфраструктуры электронного правительства в 2017 и 2018 годах, реализуемых в рамках государственной программы «Информационное общество (2011-2020 г.). В их числе создание и поддержка Единого портала государственных и муниципальных услуг, Единой системы идентификации и аутентификации, а также Единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

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