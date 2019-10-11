Краснодарцы пожаловались на очередь в детскую инфекционную больницу

СЕГОДНЯ 14:56 2019-10-11T14:56:49+03:00

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В социальных сетях появилась видеозапись, сделанная около городской инфекционной больницы Краснодара. Ее выложила одна из жительниц краевого центра, которая приехала сюда с больным ребенком.

- Вечером 10 октября ребенку стало плохо. Врач диагностировал боли в животе и интоксикацию. На дали направление в детскую инфекционную больницу. Однако сразу предупредили, что карету скорой помощи ждать нужно не менее 2,5 часов, - пишет РИА «Регион online» со ссылкой на мать заболевшего ребенка.

По словам женщины, она решила самостоятельно доехать до больницы, но обнаружила у входа в лечебное учреждение очередь из пациентов. Она отметила, что рядом было припарковано много автомобилей скорой помощи, а у здания находились люди вместе с больными детьми, которым даже присесть толком было не куда.

В результате, почти двухчасового ожидания приема врача, родители отвезли своего ребенка к платному врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU