«Краснодар Водоканал» заменит водопровод на ул. Комсомольской

СЕГОДНЯ 15:25 2019-10-11T15:25:01+03:00

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14 октября «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») приступит к замене сетей водоснабжения диаметром 315 мм протяженностью 280 метров по ул. Комсомольской от ул. Кубанская Набережная до ул. Кирова. Мероприятия будут проводиться в рамках реализации производственной программы

Старые водопроводные трубы специалисты заменят на современные пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет, после чего выполнят переподключение к новым сетям абонентов центральной части города.

«Обновление системы водоснабжения, замена старых изношенных сетей – одна из важнейших задач предприятия, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - От этого зависит качество питьевой воды в домах горожан. Прокладку трубопровода на ул. Комсомольской специалисты проведут современным методом горизонтально-направленного бурения, позволяющего выполнить мероприятия без разрытия траншей и нарушения городской среды».

В связи с проведением работ на указанном участке в начале ноября будет частично ограничено движение транспорта по одной полосе улицы Комсомольской от ул. Кирова до ул. Кубанская Набережная. Мероприятия планируется завершить до конца ноября 2019 г.