2019-10-11T15:29:08+03:00
Общество

На Кубани запустят портал национальных проектов

Он заработает уже в октябре
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Больше половины жителей Кубани знают о национальных проектах. Приоритетными они называют «Здравоохранение», «Демография» и «Образование».

- Для информирования населения региона о ходе исполнения нацпроектов, в октябре начнет функционировать специальный Интернет-портал. В нем, в том числе, есть интерактивная карта по муниципалитетам с объектами и показателями, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В данный момент на территории Кубани реализуют 48 региональных проектов в рамках 11 национальных. В 2019 году на их реализацию предусмотрено около 24 млрд рублей. На следующий год ожидается не меньшее финансирование.

Благодаря исполнению национальных проектов на Кубани, в частности, отремонтировали порядка 240 километров дорог, создали 11 центров амбулаторной онкологической помощи, открыли центры образования «Точка роста» в школах, а также выполнили другие задачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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