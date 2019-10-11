На Радио Дача 88.3 FM продолжается музыкальная игра "1000 и одна песня"

СЕГОДНЯ 15:49 2019-10-11T15:50:33+03:00

Изменить размер текста: A A

9 октября 2019 года состоялась юбилейная 50-ая игра и поздравления с победой принимает Николай Проценко! Игра проходит по будням, утром, с 9 до 10 часов. Нужно внимательно слушать Радио Дача и запомнить, какая композиция стала «Песней дня». До 6 вечера она прозвучит в эфире снова. Услышав повтор, следует дозвониться по телефону +7 861 29-04-883, сообщить название песни и её исполнителя. Автор первого звонка с правильным ответом получает одну тысячу рублей. Подробности акции на сайте radiodacha23.ru.