На Радио Дача 88.3 FM продолжается музыкальная игра "1000 и одна песня"
Уже 50 краснодарцев, с 1-го августа, получили по 1 тысяче рублей
Подробности акции на сайте radiodacha23.ru
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9 октября 2019 года состоялась юбилейная 50-ая игра и поздравления с победой принимает Николай Проценко! Игра проходит по будням, утром, с 9 до 10 часов. Нужно внимательно слушать Радио Дача и запомнить, какая композиция стала «Песней дня». До 6 вечера она прозвучит в эфире снова. Услышав повтор, следует дозвониться по телефону +7 861 29-04-883, сообщить название песни и её исполнителя. Автор первого звонка с правильным ответом получает одну тысячу рублей. Подробности акции на сайте radiodacha23.ru.