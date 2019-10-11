В краевой столице в 2019 году установят 20 новых светофоров

СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-11T17:45:58+03:00

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В Краснодаре в 2019 году установят 20 новых светофорных объектов. 12 из них уже начали работать.

- Приоритет при установке светофоров отдавали улицам, которые проходят радом со школами и детскими садами. Также они появятся на наиболее аварийных перекрестках города, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

До конца года в краевой столице появятся ещё 8 светофорных объектов на перекрёстках улиц 40-летия Победы и Посадского, Российской и Зиповской, Янковского и Чапаева, Леваневского и Пашковской, Ковтюха и Таманской, Калинина и Брюсова, Азовской и Академика Лукьяненко, а также на 70-летия Октября (в районе лицея № 90) и Красных Партизан.

На проезжую часть здесь нанесут соответствующую разметку нанесут разметку, в том числе, «зебру», установят дорожные знаки. Часть регулировщиков оснастят таймерами обратного отсчета и звуковыми сигналами.

ИСТОЧНИК KP.RU