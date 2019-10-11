«Почта России» начала служебную проверку после обнаружения вскрытых посылок в Краснодаре
В Краснодаре началась серьезная проверка истории, которую опубликовал местный житель в соцсетях. Во время прогулки в Тенистом сквере на улице Селезнева он обнаружил вскрытые посылки. Все они, по его словам, были из Гонконга, в основном за май, из 75-го отделения «Почты России».
- Думаю, невостребованные. Характерно, что у всех украинские коды отслеживания, хотя страна назначения указана Россия и имена получателей краснодарские, преимущественно из домов на Селезнева, - написал Алексей Резцов, который сделал несколько снимков разбросанных посылок.
Фото: instagram.com/typodar
В УФПС Краснодарского края «КП» - Кубань» сообщили, что сейчас разбираются в произошедшем.
- На данный момент все 11 оболочек мелких пакетов собраны. По данному факту начата служебная проверка, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в УФПС Краснодарского края. - По предварительной информации, причастность сотрудников почтового отделения к инциденту не установлена.
Фото: instagram.com/typodar
Более того, к расследованию инцидента подключилась служба безопасности почтамта.
Как удалось узнать «КП» - Кубань», посылки были выброшены не около отделения почты, а во дворе дома.
ИСТОЧНИК KP.RU
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