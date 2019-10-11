С начала года на кубанских курортах отдохнули более 15 млн туристов

СЕГОДНЯ 16:39 2019-10-11T16:39:12+03:00

Больше половины из них приехали в край в период курортного сезона

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В 2019 году курорты Краснодарского края приняли 15,2 млн туристов. При этом, более 65% от общего числа отдохнувших, приехали на Кубань в период курортного сезона.

- Количество туристов год от года растет, однако отдыхающие продолжают сталкиваться с рядом проблем, например, с закрытыми пляжными территориями. Владельцы некоторых отелей ограничивают доступ к местам отдыха, что вызывает недовольство отдыхающих, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас властям муниципалитетов поставлена задача решить эту проблему. Если не удастся договориться – то направлять иски в суды.

Помимо прочего, в регионе продолжается работа по обустройству мест для купания в степных районах. В 2019 году в муниципалитетах, не имеющих выхода к Азово-Черноморскому побережью, оборудовали 11 пляжей и 12 рекреационных зон вблизи водоемов.

ИСТОЧНИК KP.RU