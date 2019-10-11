2019-10-11T17:27:11+03:00
Происшествия

В лобовом столкновении на трассе в Сочи пострадали 5 человек

Водитель легковушки погиб на месте происшествия [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: кадр из видео.Фото: кадр из видео.
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Авария произошла в пятницу, 11 октября, в Сочи. На трассе в районе Голубой дачи Лазаревского района курорта лоб в лоб столкнулись «Газель» и две легковушки.

- На автодороге «Джубга-Сочи» 34-летний водитель за рулем Lada Largus ехал со стороны Туапсе в сторону Сочи, - сообщают в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю. - Однако мужчина не справился с управлением.

На правом закруглении дороги он вылетел на полосу встречного движения, где врезался столкнулся с Hyundai Elantra. Удар был таким сильным, что иномарку отбросило в сторону другой «Газели».

ДТП с 5 пострадавшими в Сочи Видео: instagram.com/dtpsochi.

Водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Кроме того, в результате аварии пострадали пассажиры Hyundai, двое из них дети. Сейчас все они госпитализированы.

- Обстоятельства ДТП уточняются, - добавляют автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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