2019-10-11T17:31:56+03:00
Общество

Прокуратура защитит права предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае и первый зампрокурора региона провели совместный прием
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Во исполнение распоряжения Генерального прокурора РФ, первый заместитель прокурора Кубани Владислав Малкин совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорем Якимчиком провели совместный прием предпринимателей.

В ходе приема рассмотрены обращения предпринимателей, связанные с вопросами земельно-имущественных отношений, а также жалобы на действия администрации одного из муниципалитетов. По словам заявителя, ему не оплатили сумму обеспечения муниципального контракта, расторгнутого им в одностороннем порядке, в связи с неисполнением условий контракта администрацией. Как сообщил Игорь Якимчик, законность действий заявителя подтверждает краевое Управление ФАС, которое по итогам проверки не включило предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков.

Поступившие обращения Уполномоченным направлены на контроль краевой прокуратуры.

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