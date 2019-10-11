Жильцам ЖК «Добрый» в Краснодаре вернут газ

СЕГОДНЯ 18:40 2019-10-11T18:40:54+03:00

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В Краснодарском поселке Российском 14 октября восстановят газоснабжение, прерванное из-за долгов перед ресурсоснабжающей организацией. Чтобы провести работы на газопроводе с 9.00 до 17.00 отключат более 45 потребителей — это жилые комплексы и отдельные дома, а также СНТ «Урожай».

— Управляющая компания ЖК «Добрый» погасила большую часть задолженности. Также одобрен график выплат остатка долга, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

После завершения работ на газопроводе голубое топливо будет поступать к потребителям без ограничений.

Напомним, 14 октября в Краснодаре приступят к замене сетей водоснабжения диаметром 315 мм протяженностью 280 метров по ул. Комсомольской от ул. Кубанская Набережная до ул. Кирова. Мероприятия будут проводиться в рамках реализации производственной программы. Старые водопроводные трубы специалисты заменят на современные пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU