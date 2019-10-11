2019-10-11T19:49:53+03:00
Происшествия

Кубанские ученики пострадали из-за разгерметизации огнетушителя

Их доставили в больницу
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В школе №4 Горячего Ключа 11 октября произошел инцидент, в результате которого несколько учащихся доставили в больницу.

- Двое школьников в возрасте 12 лет играли с огнетушителем в коридоре учебного заведения. В какой-то момент он упал и разгерметизировался, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Учащихся доставили в больницу. Однако, практически сразу после осмотра медицинскими работниками, отпустили домой.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту данного инцидента. По ее окончанию примут процессуальное решение.

Напомним, в социальных сетях появилась видеозапись, сделанная около городской инфекционной больницы Краснодара. Ее выложила одна из жительниц краевого центра, которая приехала сюда с больным ребенком. Вечером 10 октября ребенку стало плохо. Врач диагностировал боли в животе и интоксикацию. На дали направление в детскую инфекционную больницу. Однако сразу предупредили, что карету скорой помощи ждать нужно не менее 2,5 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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