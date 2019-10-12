В Краснодаре три трамвая перестанут ходить до конечной остановки

СЕГОДНЯ 08:30 2019-10-12T08:30:16+03:00

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В кубанской столице временно изменится схема движения трех трамваев. Речь идет о маршрутах № 2, 3 и 20. Причина тому - ремонт, который продлится до 14 октября.

- Работники Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления проведут капитальный ремонт стрелочного перевода на улице Красных Зорь, - поясняют «КП» - Кубань» в мэрии Краснодара.

Как сообщается, «тройка» и «двадцатый» по измененному маршруту будут ходить только вечером. После 21:40 трамваи № 3, как только проедут остановку «Улица Красных Зорь», свернут на Московскую и последуют до Солнечной и по аналогичному маршруту в обратном направлении. По Московской проедут и трамваи № 20.

- После разворота на улице Солнечной они проследуют по аналогичному маршруту в обратном направлении, - уточняют в городской администрации.

А вот «двойка» по другому пути будет следовать на протяжении всего ремонта. После 21:50 трамваи пустят по установленному маршруту до улицы Островского. Затем они направятся по Московской до остановки «Солнечная». Такой же путь они проделают и в обратном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU