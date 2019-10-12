В Туапсинском районе незаконно вырубили деревья на 13 миллионов рублей
В Туапсинском районе полицейские поймали «черных лесорубов». В лесном массиве Георгиевского лесничества они вырубили 20 дубов. Разрешения на это у них, естественно, не было.
Браконьеров задержали на месте преступления. Это трое жителей Апшеронского района в возрасте от 28 до 53 лет. Правоохранители изъяли три трактора и более 50 кубометров древесины с места ЧП.
- Уничтожив зеленые насаждения, они нанесли ущерб лесному хозяйству в 13 миллионов рублей, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Сейчас возбуждено уголовное дело. После окончания расследования нарушители предстанут перед судом по статье «Незаконная вырубка лесных насаждений». Злоумышленникам грозит до семи лет колонии.
- На данный момент решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения, - добавляют «КП» - Кубань» в краевом главке.
ИСТОЧНИК KP.RU