2019-10-12T19:41:18+03:00
Происшествия

В Туапсинском районе незаконно вырубили деревья на 13 миллионов рублей

Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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В Туапсинском районе полицейские поймали «черных лесорубов». В лесном массиве Георгиевского лесничества они вырубили 20 дубов. Разрешения на это у них, естественно, не было.

Браконьеров задержали на месте преступления. Это трое жителей Апшеронского района в возрасте от 28 до 53 лет. Правоохранители изъяли три трактора и более 50 кубометров древесины с места ЧП.

- Уничтожив зеленые насаждения, они нанесли ущерб лесному хозяйству в 13 миллионов рублей, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас возбуждено уголовное дело. После окончания расследования нарушители предстанут перед судом по статье «Незаконная вырубка лесных насаждений». Злоумышленникам грозит до семи лет колонии.

- На данный момент решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения, - добавляют «КП» - Кубань» в краевом главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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