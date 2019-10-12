В Сочи осудят подростка за найденные в лесу наркотики

СЕГОДНЯ 09:09 2019-10-12T09:09:59+03:00

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В сочинский суд передали дело против подростка. Парня обвиняют в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.

Версия следствия такова - в начале июня 2019 года молодой человек, которому еще не исполнилось 18 лет, приехал на заработки в Сочи. На курорте он поселился в квартире у родственницы.

- 9 июля в лесу села Орел-Изумруд он нашел наркотическое средство весом более 1,5 грамм, - рассказывают в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Часть найденного зелья он употребил на месте. А оставшуюся часть положил в карман и ушел домой. Когда он возвращался из леса, к нему подошли полицейские. Странное поведение парня насторожило правоохранителей - они попросили вывернуть его карманы. Там они и нашли сверток.

- Согласно заключению судебной экспертизы, в состав наркотического средства входил метилэфедрон, добвляют в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Парню грозит тюремное заключение на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU