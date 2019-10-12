Погода в Краснодарском крае 12-13 октября: будет тепло и солнечно

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-12T10:24:23+03:00

А со следующей недели на Кубань вернется лето

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Погода на выходные в Краснодарском крае порадует всех, кто запланировал прогулки: по прогнозам синоптиков, будет тепло и солнечно.

В субботу, 12 октября, в некоторых районах региона ветер может усилиться до 17 метров в секунду.

- Ночью столбики термометра покажут +5-10 градусов тепла, днем воздух прогреется до +15-20 градусов. Местами отметки до 22 градусов, - сообщают в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - На Черноморском побережье температура воздуха ночью составит +8-13 градусов, днем +18-23 градуса.

Правда, здесь свое влияние оказывает Черноморский циклон, так что ясная погода может смениться на кратковременные дожди.

В воскресенье, 13 октября, в крае стихнет ветер. Ночью и утром местами туман, но осадкое не ожидается. Температура ночью +8-10 градусов, днем поднимется до +20-22 градусов. Также тепло будет и у Черного моря.

В Краснодаре 12 октября ясно, днем воздух прогреется до +20, вечером, правда, будет прохладно, так что на прогулку лучше захватить кофту. Ясная погода ожидается и 13 октября. Столбики термометров днем покажут +22 градуса.

А уже со следующей недели на Кубань вернется лето - дневные отметки +22-24 градуса, ночные +12-14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU