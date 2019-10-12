В Анапе летом отдохнули почти 5 миллионов туристов

СЕГОДНЯ 11:15 2019-10-12T11:15:50+03:00

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В Анапе совсем скоро закроется курортный сезон - после 15-го числа все лежаки с пляжей уберут. Стоит сказать, что сегодня у моря можно встретить лишь пару отдыхающих, хотя еще месяц назад на побережье яблоку негде было упасть.

В 2019 году на курорте отдохнули 4,8 миллиона туристов.

- В детских здравницах оздоровились 95 тысяч маленьких россиян, это на 7 тысяч больше, чем в прошлом году, - сообщил мэр Анапы Юрий Поляков на краевом совещании по организации пляжного отдыха

Сезон, по его словам, прошел без сбоев, все городские службы работали слаженно.

- На протяжении сезона все пробы воды в зоне рекреации соответствовали необходимым требованиям санитарного законодательства, не допущено вспышек инфекционных заболеваний, - прокомментировали в администрации курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU