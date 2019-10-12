Жители Краснодара, Сочи и Новороссийска выберут дороги для ремонта

СЕГОДНЯ 11:54 2019-10-12T11:54:06+03:00

Чинить их начнут в 2020 году

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Власти зовут жителей Краснодара, Сочи и Новороссийска обсудить, какие дороги требуют ремонта в 2020 году.

- Минтранс Кубани запланировал общественные слушания, на которых обсудят значимость включения тех или иных улиц в план ремонта по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

По словам администрации края, жители городов смогут не только выбрать дороги, но и узнать о планах дорожников на 2020 год. А еще им расскажут, где починили трассы в 2019 году.

ВАЖНО!

В кубанской столице общественные слушания пройдут во вторник, 22 октября, в актовом зале администрации Западного внутригородского округа на улице Красной, 111. Начало в 11:00.

Сочинцев ждут в пятницу, 25 октября, в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации курорта по улице Голенева, 7. Начнутся слушания в 14:00.

В администрацию Новороссийска на улице Советов, 18 на подобное мероприятие все желающие смогут прийти в среду, 6 ноября, ровно в полдень.

ИСТОЧНИК KP.RU