Лучшие кубанские шашлычники показывают свое мастерство в «Атамани»

СЕГОДНЯ 12:47 2019-10-12T12:47:33+03:00

Фестиваль продлится весь день

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В знаменитом выставочном комплексе Темрюкского района «Атамань» начался краевой фестиваль шашлыка. Здесь собрались лучшие мастера шампура и мангалов. У каждого из них есть свои секреты приготовления мяса, делающие блюдо уникальным. Их рецепты пропитаны многовековыми традициями, обычаями и особым колоритом.

- Гости «Атамани» смогут продегустировать шашлык, приготовленный в разных куренях, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани. - Здесь же с посетителями поделятся секретами приготовления мяса.

Мангальная зона с шашлыком из разных видов мяса и рыбы, а также овощей развернется на рыночной площади станицы – «Дурнице».

А еще в куренях гости смогут послушать казачьи песни, поучаствовать в народных играх и гуляниях.

- На скаковом поле станицы для гостей пройдет конноспортивное представление «Джигитовка», - добавляют организаторы. - А на майдане организована выставка–ярмарка ремесленных сувениров и изделий декоративно-прикладного творчества.

ИСТОЧНИК KP.RU