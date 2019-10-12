Смертельное ДТП под Горячим Ключом: мотоциклисту оторвало голову

СЕГОДНЯ 13:17 2019-10-12T13:17:11+03:00

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Страшная авария случилась в субботу, 12 октября, на трассе в районе Молькино. Появились подробности страшной аварии на трассе в районе Молькино.

По предварительной информации, 46-летний мотоциклист ехал по обгонной полосе, но не справился с управлением и на скорости врезался в Volvo. По словам очевидцев, от удара мужчина налетел на отбойник, стойка которого отсекла ему голову.

- Незадолго до этого, стояли на АЗС, заправлялись, прошумел гул от мотоциклов. Он ехал не один, как минимум трое, просто на безумной скорости под 200. Переглянувшись с мужем, покачали головой, а дальше увидели аварию, - рассказывает Татьяна, ставшая очевидцем ДТП. - А его друзья, которые были с ним, не сразу поняли и увидели, что случилось. Они ехали впереди и, видимо, только потом вернулись, когда поняли, что он отстал...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/737421" frameborder="0"></iframe> Мотоциклисту оторвало голову под Горячим Ключом Видео: instagram.com/gk_news.

Обстоятельства аварии уточняются.

Известно, что байкеру было 46 лет. Он из Туапсе. Сегодня мотоциклист вместе с товарищами ехал в Усть-Лабинск на соревнования.

«Комсомолка» приносит соболезнования семье погибшего мотоциклиста.

ИСТОЧНИК KP.RU