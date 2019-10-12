Смертельное ДТП под Горячим Ключом: мотоциклисту оторвало голову
Страшная авария случилась в субботу, 12 октября, на трассе в районе Молькино. Появились подробности страшной аварии на трассе в районе Молькино.
По предварительной информации, 46-летний мотоциклист ехал по обгонной полосе, но не справился с управлением и на скорости врезался в Volvo. По словам очевидцев, от удара мужчина налетел на отбойник, стойка которого отсекла ему голову.
- Незадолго до этого, стояли на АЗС, заправлялись, прошумел гул от мотоциклов. Он ехал не один, как минимум трое, просто на безумной скорости под 200. Переглянувшись с мужем, покачали головой, а дальше увидели аварию, - рассказывает Татьяна, ставшая очевидцем ДТП. - А его друзья, которые были с ним, не сразу поняли и увидели, что случилось. Они ехали впереди и, видимо, только потом вернулись, когда поняли, что он отстал...
Мотоциклисту оторвало голову под Горячим Ключом Видео: instagram.com/gk_news.
Обстоятельства аварии уточняются.
Известно, что байкеру было 46 лет. Он из Туапсе. Сегодня мотоциклист вместе с товарищами ехал в Усть-Лабинск на соревнования.
«Комсомолка» приносит соболезнования семье погибшего мотоциклиста.
ИСТОЧНИК KP.RU
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