В Армавире у пожилого инвалида отнимали пенсию в доме престарелых

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-12T14:39:01+03:00

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В армавирский дом-интернат пожилые люди попадают в силу разных жизненных обстоятельств. От кого-то из них отказались родные и близкие, кто-то в силу возраста и заболеваний уже не может проживать один.

О том, что работники учреждения лишают стариков пенсии, рассказала одна из подопечных дома-интерната. Пенсионерка обратилась в прокуратуру и рассказала о поборах.

Женщина сообщила, что каждый месяц она вынужденно отдавать 75% своей пенсии учреждению - лишь 25% она могла тратить на личные нужды.

- После проверки прокуратуры выяснилось, что нарушался Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», - сообщили в прокуратуре Краснодарского края. - Стало ясно, что нет никаких снований удерживать 75 % от ежемесячной денежной выплаты, получаемой заявителем.

В итоге, чтобы восстановить нарушенные права инвалида, прокурор Армавира отправил иск в суд о признании недействительным договор социального обслуживания, заключенного в 2015 году, а также взыскании единовременной денежной выплаты.

Армавирский городской суд требования прокурора удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU