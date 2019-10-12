На Кубани начал сезон ярмарок выходного дня

СЕГОДНЯ 15:14 2019-10-12T15:14:53+03:00

Работать они будут, как и прежде, в субботу

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В Краснодарском крае возобновили работу ярмарок выходного дня. Как и прежде, по субботам жители региона смогут приобретать фрукты, овощи, рыбу, колбасные и молочные изделия высокого качества, но по цене ниже среднерыночной.

– Для привлечения покупателей было решено обновить оформление торговых точек: изменился внешний вид палаток, баннеров, табличей и указателей, - сказал руководитель краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный. - Сохранилась региональная идентичность, но главное – оформление помогает лучше ориентироваться.

В общей сложности на Кубани функционируют 80 ярмарок, которые рассчитаны на 5 500 торговых мест.

- Кроме того, в связи с высоким покупательским спросом в Краснодаре открылись еще две ярмарки выходного дня – на улицах Думенко и Бургасской, - добавили «КП» - Кубань» в департаменте потребсферы.

ИСТОЧНИК KP.RU