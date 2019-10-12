«Локомотив-Кубань» на выезде уступил «Астане»

СЕГОДНЯ 15:32 2019-10-12T15:32:11+03:00

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В субботу, 12 октября, в столице Казахстана Нур-Султане прошел матч очередного тура Единой Лиги ВТБ. На площадке встретились «Локомотив-Кубань» и «Астана».

- Первая четверть началась с рывка «Локо» 5:10. Каммингс с Деккером держали огневую мощь гостей, в то время как у хозяев за всех отдувался Коти Кларк, - рассказывают в пресс-службе клуба. - На большой перерыв команды ушли при счете 42:54 в пользу «Локо».

Но во второй половине «Астана» сумела сократить разницу.

- Перед решающей четвертью гости вели три очка – 67:70, - говорят в пресс-службе клуба. - За полторы минуты до конца Малькольм Хилл сумел впервые за долгое время вывести хозяев вперед – 87:86. Затем Жигулин реализовал один штрафной.

Уилл Каммингс не забросил трехочковый на последней секунде и матч завершился со счетом 90:88.

ИСТОЧНИК KP.RU