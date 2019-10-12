В ХК «Сочи» сменился главный тренер

СЕГОДНЯ 15:41 2019-10-12T15:41:59+03:00

Сергей Зубов был наставником «леопардов» с 2017 года

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Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов покинул свой пост. Об этом сообщили представители клуба.

- Было принято решение внести изменения в тренерский штаб команды. Сергей Зубов покидает клуб, а исполняющим обязанности главного тренера назначен Леонид Береснев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ХК «Сочи».

Стоит сказать, Сергей Зубов был наставником «леопардов» больше двух лет - с командой он работал с марта 2017 года.

- Под его руководством команда дважды выходила в плей-офф, смогла одержать первые победы в матчах на вылет, но уступала в первом раунде Кубка Гагарина, - добавили в клубе.

СПРАВКА «КП»

Сергей Зубов работал помощником тренера в санкт-петербургском СКА, в московском ЦСКА. Затем специалист вернулся к работе в СКА и был ассистентом у Вячеслава Быкова, а затем у Андрея Назарова.

В октябре 2015 года после отставки Назарова, Зубов был назначен главным тренером команды, с которой вышел в полуфинал плей-офф КХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU