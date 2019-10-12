В Анапе 13 октября пройдет велосипедный крестный ход
Стал хорошей традиций, закрепившись в Анапе на долгие годы. В воскресенье, 13 октября, в городе-курорте состоится необычный крестный ход - велосипедный. Пройдет он уже в 19-й раз.
Ожидается, что в велопробеге поучаствуют более 200 человек.
- Устраивают крестный ход в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы и 75-летия освобождения Кубани и Анапы от немецко-фашистских захватчиков, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации курорта.
Всем, кто хочет стать участником крестного хода, нужно лишь захватить двухколесный транспорт.
- Старт у храма Преподобного Серафима Саровского в 13:00, - рассказывают «КП» - Кубань» организаторы.
Далее велосипедисты проедут по Пионерскому проспекту до часовни у санатория «Жемчужина России» и затем вернутся обратно. Длина маршрута - 25 километров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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