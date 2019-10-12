«О-о-о, интернет суров!»: в Сети набирает популярность видео об опасностях лайков и репостов

СЕГОДНЯ 17:26 2019-10-12T17:26:50+03:00

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В Сети набирает популярность ролик под названием «Как облажаться в Интернете?» Забавное видео опубликовало на своих страницах в соцсетях молодежное направление Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае.

В ролике мультяшные герои в шутливой форме поют об опасностях лайков и репостов, которые могут привести к неприятным последствиям. Например, можно дойти до бракоразводного процесса, если поставить «сердце» на фото бывшей, а грабители могут скрываться за образом красотки из сервиса знакомств. Кроме того, если не поставить надежный пароль, то ваши откровенные снимки и личная информация может стать достоянием общественности.

- О-о-о, интернет суров! Не рой себе могилу из фоток и слов, - таков припев набирающей популярность песни.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», автором ролика молодежное направление ОНФ не является.

- Мы нашли это видео в Интернете и нам оно показалось интересным - хороший контент, отличная подача. Подумали, что было бы неплохо напомнить людям о виртуальных разводах и опасностях, которые есть в Сети. Полезно это не только молодежи, но и пожилым людям, которые, возможно, не знают об этом. Но предупредить их лишним никогда не будет, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» координатор молодежных проектов Виктория Заика. -

ИСТОЧНИК KP.RU