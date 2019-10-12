На месте заброшенной промзоны в Краснодаре появилась трасса для мотокросса

СЕГОДНЯ 17:50 2019-10-12T17:50:35+03:00

В дальнейшем на территории оборудуют площадку для занятий велофристайлом и скалодром

Изменить размер текста: A A

В субботу, 12 октября, на улице Фурманова, 1/А в Краснодаре открылся трек для мотокросса. Его протяженность 580 метров с перепадом высот до 5 метров. В дальнейшем на территории появятся площадка для занятий велофристайлом и скалодром.

Что интересно, еще недавно здесь была старая промзона.

- Благодаря спорту мы развиваем территории, которые раньше были не привлекательными, заброшенными. Уже сегодня здесь стартуют первые чемпионаты, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов. - Посмотреть на них пришли много ребят, которые, я уверен, будут стремиться достичь тех успехов и побед, которых добились наши мотоспортсмены.

По словам директора «Регионального центра спортивной подготовки № 1» Игоря Воронова, в процессе работ старались максимально сохранить деревья, которые росли на этой территории. Зеленых насаждений скоро станет еще больше. Первые 25 кленов посадили в день открытия соревнований.

В течение двух дней здесь будут проходить соревнования.

ИСТОЧНИК KP.RU