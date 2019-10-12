СЕГОДНЯ 18:24 2019-10-12T18:24:45+03:00

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Этот инцидент произошел на виноградниках Новороссийска, где трое мужчин решили заняться охотой. Компанию заметила Виктория, которая возвращалась с прогулки вместе со своей собакой – цвергпинчером Ампером.

- Мы задали им несколько вопросов, почему они охотятся именно здесь, в черте города? - рассказывала Виктория Саморокина.

На что один из охотник тут же ответил заученную фразу - «200 метров от жилого помещения, прочитайте правила охоты».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/737472" frameborder="0"></iframe> В Новороссийске мужчины во время охоты на птиц подстрелили собаку Видео: instagram.com/dog_nvrsk.

Спустя пару минут после беседы из травы, в 15 метрах от Виктории, взлетела дикая птица.

- Охотники решили не упускать шанс и открыли огонь. Как итог - собака получила двойное ранение мелкой дробью, - продолжает Виктория, которая тут же стала кричать на мужчин.

Собаку задели две пули.

Виновники произошедшего, услышав о ранении собаки, тут же поспешили к своим машинам. Догонять их хозяйка пса не стала - она поехала в клинику. Там собаке сделали рентген. На снимке врач обнаружил дробь в области лопатки и правой лапы.

Выписка из клиники.

После случившегося Виктория рассчитывает, что охотники возместят ей расходы на лечение. Женщина подала заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU