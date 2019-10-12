В Новороссийске мужчины во время охоты на птиц подстрелили собаку
Этот инцидент произошел на виноградниках Новороссийска, где трое мужчин решили заняться охотой. Компанию заметила Виктория, которая возвращалась с прогулки вместе со своей собакой – цвергпинчером Ампером.
- Мы задали им несколько вопросов, почему они охотятся именно здесь, в черте города? - рассказывала Виктория Саморокина.
На что один из охотник тут же ответил заученную фразу - «200 метров от жилого помещения, прочитайте правила охоты».
В Новороссийске мужчины во время охоты на птиц подстрелили собаку Видео: instagram.com/dog_nvrsk.
Спустя пару минут после беседы из травы, в 15 метрах от Виктории, взлетела дикая птица.
- Охотники решили не упускать шанс и открыли огонь. Как итог - собака получила двойное ранение мелкой дробью, - продолжает Виктория, которая тут же стала кричать на мужчин.
Собаку задели две пули.
Виновники произошедшего, услышав о ранении собаки, тут же поспешили к своим машинам. Догонять их хозяйка пса не стала - она поехала в клинику. Там собаке сделали рентген. На снимке врач обнаружил дробь в области лопатки и правой лапы.
Выписка из клиники.
После случившегося Виктория рассчитывает, что охотники возместят ей расходы на лечение. Женщина подала заявление в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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