И так сойдет: в Мостовском районе уложили асфальт в роще

СЕГОДНЯ 19:04 2019-10-12T19:04:19+03:00

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Казалось бы, чем нас могут удивить дорожники! То асфальт стелят во время ливня, то смесь укладывают вокруг припаркованной машины. Но «мастерство высшей степени» показали рабочие в Мостовском районе.

В Ореховой роще поселка Мостовской местные жители обнаружили кусок асфальта посреди тропинки. Дорожники, судя по всему, решили особо не заморачиваться и уложили прямо в грязь. И так сойдет!

Когда фото работы дорожников появилось в соцсетях, люди стали писать ироничные комментарии: «Дорога в никуда», «На большее денег не хватило», «А полностью уложить асфальт, слабо?»

Через сутки после огласки асфальт убрали. Фото: vk.com/predgorieonline

Что интересно, через сутки после придания ситуации огласки, свежий «кусок дороги» исчез - весь асфальт убрали, оставив тропинку в том же виде, в каком она была до странного ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU