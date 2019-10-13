В Сочи сносят незаконные этажи очередного самостроя
На территории Имеретинской низменности после Олимпийских игр разрешено строить жилые дома не выше трёх этажей. Но один из застройщиком пренебрег законом, возвел незаконный четвертый этаж, ещё и соорудил помещения под крышей здания.
Суд принял решение привести объект в соответствие с разрешёнными параметрами.
- Кровлю нанятые собственником работники уже сняли. Чтобы снести саму крышу и четвертый этаж, нужна спецтехника. Она должна зайти сюда в ближайшее время, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Снести «лишние этажи» собственник самостроя должен в течение двух месяцев.
- Если застройщик не уберет этажность в срок, то подключится администрация. А собственнику предъявят иск о взыскании всех расходов по поводу сноса, - пояснила судебный пристав-исполнитель Адлерского районного отдела судебных приставов Сочи Алиса Солдатова.
В этом году в Имеретинской низменности было снесено 12 незаконных многоквартирных домов. Все они изначально строились как индивидуальные жилые дома, а по факту вырастали до шести этажей.
ИСТОЧНИК KP.RU