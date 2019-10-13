В Сочи сносят незаконные этажи очередного самостроя

СЕГОДНЯ 08:47 2019-10-13T08:48:08+03:00

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На территории Имеретинской низменности после Олимпийских игр разрешено строить жилые дома не выше трёх этажей. Но один из застройщиком пренебрег законом, возвел незаконный четвертый этаж, ещё и соорудил помещения под крышей здания.

Суд принял решение привести объект в соответствие с разрешёнными параметрами.

- Кровлю нанятые собственником работники уже сняли. Чтобы снести саму крышу и четвертый этаж, нужна спецтехника. Она должна зайти сюда в ближайшее время, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Снести «лишние этажи» собственник самостроя должен в течение двух месяцев.

- Если застройщик не уберет этажность в срок, то подключится администрация. А собственнику предъявят иск о взыскании всех расходов по поводу сноса, - пояснила судебный пристав-исполнитель Адлерского районного отдела судебных приставов Сочи Алиса Солдатова.

В этом году в Имеретинской низменности было снесено 12 незаконных многоквартирных домов. Все они изначально строились как индивидуальные жилые дома, а по факту вырастали до шести этажей.

ИСТОЧНИК KP.RU