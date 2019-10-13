2019-10-13T09:37:23+03:00
Общество

Фестиваль по артистическому фехтованию и боевому танцу посетили более 10 тысяч краснодарцев

Он прошел в краевой столице 12 октября на площади имени Пушкина
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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«Эфес Кубани» - туристический фестиваль-конкурс по артистическому фехтованию и боевому танцу. В Краснодаре он прошел уже во второй раз. В этом году он собрал 10 профессиональных коллективов со всего Краснодарского края.

- Участники конкурса боролись за призовые места в трех номинациях: «соло», «дуэт», «группа» по двум дисциплинам — боевой танец и артистическое фехтование, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В рамках фестиваля прошла выставка-продажа работ мастеров декоративно-прикладного искусства. На ярмарке можно было приобрести изделия, выполненные в разных техниках: кузнечное дело, кольчужное плетение, бисероплетение. Также вниманию горожан и гостей краевого центра представили выставку средневекового оружия, работали «живые» фотозоны в виде переодетых в костюмы и кольчужное обмундирование средневековых воинов-героев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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