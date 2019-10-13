В сочинском селе Пластунка обустроят новый сквер
В селе Пластунка проживают около трёх тысяч человек, включая пенсионеров и детей. Местные жители жалуются, что в населенном пункте нет зон для отдыха.
- Недавно там построили спортивный комплекс для занятий воркаутом. Рядом с площадкой есть пустырь. Там инвестор хочет разбить полноценный сквер, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.
В ближайшее время жителям расскажут подробнее о том, какую зону планируется обустроить и облагородить. С планами и проектами познакомит инвестор.
- Местные жители не отрицают, что сквер нужен. Но ещё отмечают, что необходим медпункт, клуб, помещение, где сельский актив мог бы собраться и обсудить насущные проблемы, - добавили в администрации города-курорта.
ИСТОЧНИК KP.RU