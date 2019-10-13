В сочинском селе Пластунка обустроят новый сквер

СЕГОДНЯ 10:20 2019-10-13T10:20:17+03:00

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В селе Пластунка проживают около трёх тысяч человек, включая пенсионеров и детей. Местные жители жалуются, что в населенном пункте нет зон для отдыха.

- Недавно там построили спортивный комплекс для занятий воркаутом. Рядом с площадкой есть пустырь. Там инвестор хочет разбить полноценный сквер, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

В ближайшее время жителям расскажут подробнее о том, какую зону планируется обустроить и облагородить. С планами и проектами познакомит инвестор.

- Местные жители не отрицают, что сквер нужен. Но ещё отмечают, что необходим медпункт, клуб, помещение, где сельский актив мог бы собраться и обсудить насущные проблемы, - добавили в администрации города-курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU