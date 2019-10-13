В Новороссийске появится новая зона для купания

СЕГОДНЯ 11:19 2019-10-13T11:19:11+03:00

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У Новороссийска большой потенциал развития курортного кластера. Каждый год власти обсуждают возможность расширения кластера для туристов.

- У нас развивается событийный, аграрный туризм, модернизируются объекты размещения, продолжается благоустройство пляжных территорий, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В своем Instagram глава города Новороссийска отметил, что в следующем году в районе 4 очереди набережной начнут отсыпать новый пляж, тогда же в Широкой балке закончится реконструкция набережной.

- В настоящее время разрабатывается проект пирсов и отсыпке береговой полосы от Западного мола до улицы Черняховского. В следующем году начнем работы по отсыпке нового пляжа длиной порядка 615 метров с волногасящими сооружениями в районе 4-й очереди набережной. В Широкой балке завершится реконструкция набережной, - написал Игорь Дяченко.

Также он напомнил, что для безопасности отдыхающих, особенно на воде в этом году на пяти пляжных территориях установлены системы видеонаблюдения с выводом на систему «Безопасный город».

ИСТОЧНИК KP.RU