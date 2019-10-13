2019-10-13T12:37:23+03:00
Происшествия

В Успенском районе возбудили уголовное дело за езду в пьяном состоянии

Мужчина стал виновником ДТП
Галина КОПЫЛОВА
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Мужчину и ранее штрафовали за пьяную ездуМужчину и ранее штрафовали за пьяную ездуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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ДТП произошло в прошлом месяце в Успенском районе. 43-летний водитель автомобиля Citroën не справился с управлением и въехал в мотоцикл Kawasaki, которым управлял под 55-летний местный житель. Водителя и пассажиров мотоцикла, получивших телесные повреждения, госпитализировали в больницу.

- При оформлении ДТП водитель иномарки отказался проходить медицинское освидетельствования. Но, предположительно, был пьян, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что при проверке выяснилось, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Решением суда он был лишен права управления транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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