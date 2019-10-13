На Кубани расширили список коротких туров со скидками

СЕГОДНЯ 14:02 2019-10-13T14:02:11+03:00

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К реализации программы «Отдых с видом на горы» присоединились новые участники – это предприятия Горячего Ключа, Абинского, Апшеронского и Мостовского районов.

– Сегодня в целом жителям и гостям курортов региона доступно 80 дисконтных туров продолжительностью 2-3 дня со скидками от 5 до 40%, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия края «Отдых с видом на горы».

По сравнению с началом 2019 года, на сегодняшний день количество дисконтных туров увеличилось почти на треть.

- В программу туров включены специальные пакетные предложения средств размещения, предусматривающие проживание и комплекс услуг с дисконтом. Путешественникам предлагают посетить экскурсии в горы, принять участие в рыбалке, конных прогулках, спортивных активностях, искупаться в бассейнах с термальной водой, принять spa-процедуры и многие другие услуги, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани проходит марафон «Чистые берега Краснодарского края». Сотни волонтеров примут в нем участие. Акция проходит на Кубани в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и региональной акции «Социальная активность» нацпроекта «Образование».

ИСТОЧНИК KP.RU