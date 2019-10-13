В Краснодаре проходит конкурс для многодетных пап

СЕГОДНЯ 18:23 2019-10-13T18:23:51+03:00

Какие будут призы, организаторы пока не озвучивают

Изменить размер текста: A A

Конкурс «Папа года Кубани» проводит Краснодарская краевая общественная организация «Союз отцов». Подать документы для участия можно до 30 ноября. В качестве конкурсных работ рассмотрят отцовские инициативы и заслуги, реализованные за этот год.

- К участию в нем приглашаются мужчины, достигшие значимых результатов в области развития и воспитания детей, и организации — представители коммерческого и некоммерческого сектора, реализовавшие в течение года значимые проекты в сфере поддержки отцовства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Заявки принимаются по четырем номинациям: «Многодетный отец»; «Отец ребенка-инвалида»; «Мужчина — учитель»; «Лидер СОНКО» (социально-ориентированные некоммерческие организации).

- Заявку можно подать на сайте: союзотцовкубани.рф. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8-988-24-70-66 или на электронную почту: Soyuz.ottsov@mail.ru, - сообщили организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU